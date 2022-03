Semi-marathon international de Lille Jardin Vauban Lille Catégories d’évènement: Lille

Le semi-marathon de Lille revient le dimanche 20 mars prochain. Trois courses sont proposées : un semi-marathon, un 10km, et un 5km. Des foulées santé et une randonnée sont également organisées. Le parcours traverse les grands boulevards de la Ville ainsi que le parc de la Citadelle et le Champ de Mars.

Inscription sur semimarathondelille.com

