Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Semi-marathon du Patrimoine Oloronais Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Semi-marathon du Patrimoine Oloronais Oloron-Sainte-Marie, 15 mai 2022, Oloron-Sainte-Marie. Semi-marathon du Patrimoine Oloronais 2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 18:00:00

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie Découvrez les nouveaux parcours du Semi -Marathon d’Oloron…On parie que vous allez être surpris!

Programme à venir.

Pass sanitaire demandé. Découvrez les nouveaux parcours du Semi -Marathon d’Oloron…On parie que vous allez être surpris!

Programme à venir.

Pass sanitaire demandé. +33 6 72 04 11 63 Découvrez les nouveaux parcours du Semi -Marathon d’Oloron…On parie que vous allez être surpris!

Programme à venir.

Pass sanitaire demandé. Semi-Marathon dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville 43.19378#-0.60527