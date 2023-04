Semi-marathon du Bois de Vincennes Château de Vincennes Vincennes Catégories d’Évènement: île de France

Vincennes

Semi-marathon du Bois de Vincennes Château de Vincennes, 22 octobre 2023, Vincennes. Le dimanche 22 octobre 2023

de 09h30 à 12h30

.Public adultes. payant A partir de 30€ Comme chaque année, le semi de Vincennes est de retour en mai. Prêt pour ce nouveau défi ?Les inscriptions sont déjà ouvertes. ANIMATIONS PREVUES LE SAMEDI : Venez retrouvez nos partenaires, associations et amis organisateurs sur leurs stands dès 10h. LES PLUS : Les sas de départ selon votre allure pour fluidifier la course, -1h30, -1h45, -2h, +2h (justificatif obligatoire à fournir lors de l’inscription pour l’accès au sas -1h30)

L’échauffement fitness en musique sur la ligne de départ assuré par Murielle Quadieu

Des régulateurs d’allures pour vous aider à atteindre votre performance (1h30, 1h45, 2h et 2h15)

Ravitaillement tous les 5km et à l’arrivée en eau, fruits secs et pains d’épices

Consigne surveillée et limité à un sac par coureur

Et bien sûr tee shirt à tous les participants, médailles à tous les arrivants. Trophées aux premiers/eres de chaque catégorie Château de Vincennes Av. de Paris 94300 Vincennes Contact : https://sportpassionorganisation.com/inscription-semi-marathon/

Henri Garat / Ville de Paris Semi-Marathon

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Vincennes Autres Lieu Château de Vincennes Adresse Av. de Paris Ville Vincennes Departement Paris Lieu Ville Château de Vincennes Vincennes

Château de Vincennes Vincennes Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vincennes/

Semi-marathon du Bois de Vincennes Château de Vincennes 2023-10-22 was last modified: by Semi-marathon du Bois de Vincennes Château de Vincennes Château de Vincennes 22 octobre 2023 Château de Vincennes Vincennes vincennes

Vincennes Paris