Semi-Marathon des Jalles Bruges, 26 juin 2022, Bruges.

Semi-Marathon des Jalles

Bruges, le dimanche 26 juin à 09:00

La 8e édition du semi-marathon des Jalles aura lieu le dimanche 26 juin 2022 ! —————————————————————————— Les organisateurs attendent chaque année près d’un millier de coureurs. Cette épreuve est inscrite au calendrier départemental des courses hors stade. Véritable poumon vert de Bordeaux Métropole, le parc des Jalles est un espace naturel de 6 000 hectares au cœur de la ville. Il doit son nom aux nombreuses Jalles, ces petites rivières locales, qui le traversent. C’est un véritable coin de nature en ville, où on y trouve de nombreuses espèces protégées (faune et flore). Le secteur des Jalles représente un enjeu majeur pour l’agglomération bordelaise pour redécouvrir l’environnement et préserver la biodiversité. **Outre la course de 21 km sont proposées la Virée des Jalles (10km), la course jeunes (1km), rando et la course entreprise (10km).** Vous souhaitez devenir bénévole ? Contactez le 05 56 16 80 75.

Sur inscription

Bruges 87 avenue Charles de Gaulle 33520 Bruges Bruges Gironde



