Semi-marathon des Jalles – 10e édition Stade Galinier Bruges, dimanche 16 juin 2024.

Semi-marathon des Jalles – 10e édition Le Semi-marathon des Jalles fête ses 10 ans ! Dimanche 16 juin, 09h00 Stade Galinier Sur inscription

La ville de Bruges prépare le 10e anniversaire du Semi-marathon des Jalles. L’événement d’envergure nationale rassemble chaque année près de 1 500 coureurs, randonneurs, bénévoles et nombreux partenaires. Entre ville et nature, le Semi-marathon des Jalles s’adresse à un public large et propose des courses originales traversant le parc des Jalles. Rendez-vous le dimanche 16 juin pour un départ au stade Galinier, rue J. Ladoumègue. Infos et inscriptions jusqu’au 14 juin sur www.semimarathondesjalles.fr.

Stade Galinier Rue Jules Ladoumègue 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

