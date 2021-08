Valdampierre Valdampierre Oise, Valdampierre Semi-marathon de Valdampierre Valdampierre Valdampierre Catégories d’évènement: Oise

Valdampierre

Semi-marathon de Valdampierre Valdampierre, 19 septembre 2021, Valdampierre. Semi-marathon de Valdampierre 2021-09-19 – 2021-09-19

Valdampierre Oise Valdampierre 5 courses organisées :

• 200 mètres : Initiation ouverte aux enfants, jusqu’à 9 ans en 2021

• 800 mètres : Initiation ouverte aux enfants, entre 10 et 15 ans en 2021

• 5 km : âge minimum de 14 ans, atteint en 2021

• 10 km : âge minimum de 16 ans, atteint en 2021

• Semi-marathon : âge minimum de 18 ans, atteint en 2021

Inscription sur https://semi-marathon-de-valdampierre-2021.onsinscrit.com/accueil.php

Inscription sur https://semi-marathon-de-valdampierre-2021.onsinscrit.com/accueil.php semimarathonvaldampierre@gmail.com 5 courses organisées :

