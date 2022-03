Semi-marathon de Paris : relevez le défi ! Place de la Bastille Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Semi-marathon de Paris : relevez le défi ! Place de la Bastille, 6 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 06 mars 2022

de à

payant

Dimanche 6 mars, le semi-marathon de Paris taille la route sur un parcours de 21,1 km de long. Avis aux sportives et sportifs accomplis, car le semi-marathon n’a rien d’un parcours de santé ! Mais son parcours et la récompense finale, celle d’avoir terminé, valent les efforts consentis. INSCRIPTIONS CLOSES Avis aux runners novices ou acharné du bitume, l’Harmonie Mutuelle Semi de Paris est la distance idéale pour tester son endurance. Chaque année, plus de 40 000 personnes s’y inscrivent. Mais attention, un semi-marathon ne s’improvise pas ! Pour s’y préparer, l’organisation propose des séances d’entrainement : tests VMA, séances de côtes, PPG, sorties longues… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les physiques. Informations : Découvrez le parcoursNous vous informons que les inscriptions pour cette édition sont désormais closes Place de la Bastille Place de la Bastille Paris 75011 Contact : Sport

Date complète :

2022-03-06T00:00:00+00:00_2022-03-06T00:00:00+00:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Place de la Bastille Adresse Place de la Bastille Ville Paris lieuville Place de la Bastille Paris Departement Paris

Place de la Bastille Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Semi-marathon de Paris : relevez le défi ! Place de la Bastille 2022-03-06 was last modified: by Semi-marathon de Paris : relevez le défi ! Place de la Bastille Place de la Bastille 6 mars 2022 Paris Place de la Bastille Paris

Paris Paris