2022-04-15 19:30:00 – 2022-04-15 22:00:00

Mulhouse Haut-Rhin EUR Cette course de 21,1 km en semi-nocturne vous fait passer devant les lieux les plus connus de Mulhouse : place de la Réunion, Cité du Train, DMC… Venez découvrir Mulhouse autrement.

Une épreuve de marche nordique est également mise en place sur un parcours de 10/12 km.

Une épreuve de marche nordique est également mise en place sur un parcours de 10/12 km.

