Sur une boucle, de 21,1 km, au cœur du biterrois, entre Maraussan et Cazouls lès Béziers, 300 coureurs sont attendus en individuel ou en relais de 2.

Cette course au départ de la salle Esprit Gare, fait partie des grandes classiques du département de l’Hérault.

Il n’y aura pas d’inscriptions le jour de la course, le Pass Sanitaire sera de rigueur.

Horaires :

De 7h30 à 9h00 – Retrait des dossards

9h30 – Départ – Une navette est prévue pour les relayeurs

10h45 – Arrivée estimée

12h30 – Remise des Prix

Repas sur réservation

L’Office Municipal des Sports de Maraussan organise, avec le concours des Villes de Maraussan et Cazouls lès Béziers, de La Domitienne Communauté de Communes en Biterrois, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Semi-Marathon de Maraussan 2022.

