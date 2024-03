SEMI-MARATHON DE L’EUROMÉTROPOLE DE METZ Augny, samedi 25 mai 2024.

Le plateau de Frescaty est un lieu idéal pour accueillir un grand nombre de coureurs et de spectateurs. Le village sera un endroit de regroupement pour les sportifs et leurs amis.

Il est prévu plusieurs parkings pour un accès facile avant et après la course.

Des lieux de stationnements sont prévus.

Ouverture des inscriptions à partir du vendredi 22 mars.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 16:00:00

fin : 2024-05-25

Augny 57685 Moselle Grand Est

