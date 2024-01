SEMI-MARATHON DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY Nancy, dimanche 17 mars 2024.

SEMI-MARATHON DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY Nancy Meurthe-et-Moselle

Dimanche

AGENDA SPORTIF Il s’agit d’un rendez-vous très attendu des amateurs et amatrices de course à pied sur route ! Ce sera la 17e édition du Semi-Marathon de la Métropole du Grand Nancy, événement organisé par le Nancy Athlétisme Métropole, avec un départ et une arrivée sur la somptueuse place Stanislas à Ville de Nancy.

21,1 km à travers les communes métropolitaines et l’occasion de se dépasser sur un beau challenge ! Les champion(ne)s de la discipline seront également présent(e)s pour se défier sur le classement final.

Inscription en ligne jusqu’au 14 mars.

RETRAIT DES DOSSARDS à l’hôtel de ville de Nancy (Salle Chepfer entrée Rue Pierre Fourrier) le samedi 16 Mars 2024 de 10h à 12h et 14h à 18h30

Justificatif médical obligatoire.Tout public

22 EUR.

Place Stanislas

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est namathletisme.manif@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17



L’événement SEMI-MARATHON DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY Nancy a été mis à jour le 2024-01-26 par DESTINATION NANCY