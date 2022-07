SEMI-MARATHAU DE SÈTE Sète, 18 septembre 2022, Sète.

SEMI-MARATHAU DE SÈTE

6 quai Adolphe Merle Sète Hérault

2022-09-18 – 2022-09-18

Sète

Hérault

Au programme :

Trois courses de 5, 10 et 21km.

Un parcours animé et en musique autour et dans la ville.

Une brasucade et concert de clôture.

Une course inscrite aux courses régionales hors stades de la fédération.

Accessible à tous et adapté pour des équipages (joëlettes, fauteuils running adaptés) :

Parcours de 21km pour sportifs amateurs, confirmés, joggeurs et personnes en situation de handicap en équipage.

Parcours de 5km et 10km validé HANDISPORT pour les performeurs ou les amateurs en mode découverte.

+33 4 99 04 70 00

Sète

