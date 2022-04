S’EMERVEILLÔJARDIN Les Moutiers-en-Retz, 23 juillet 2022, Les Moutiers-en-Retz.

S’EMERVEILLÔJARDIN Place de l’Eglise Madame Jardin de la mairie Les Moutiers-en-Retz

2022-07-23 – 2022-07-23 Place de l’Eglise Madame Jardin de la mairie

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Les Magnifiques Utopiques se baladent tout l’été dans les jardins de Loire-Atlantique et seront en escale aux Moutiers en Retz les 17 et 18 juillet prochains. L’occasion de belles rencontres au jardin. Ambiance chaleureuse, créative, et conviviale assurée, autour des ARTS et de l’ARTISANAT.

Au programme : expositions d’artistes et artisans locaux, démonstrations en live, etc. (Peinture, poésie, textile, céramique, illustration, sculpture…)

Pour plus d’informations : https://fr-fr.facebook.com/lesmagnifiquesutopiques/

Marché de créateurs au jardin

tiphaineherve@gmail.fr

