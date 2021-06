Bourges L'Antidote Bourges, Cher Semer Récolter Résister L’Antidote Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Sur les étals des marchés de Dakar, la baguette blanche est reine. Irrésistible, elle met en péril les petits agriculteurs et les boulangers traditionnels qui travaillent dans la campagne sénégalaise. Ce pain industriel, fabriqué à partir de blé importé, a largement détrôné les produits à base de céréales locales. Faiblement valorisés, ceux-ci sont délaissés par les consommateurs urbains et des jeunes, plus attirés par les produits importés. Mais depuis plusieurs années, la résistance s’organise au sein d’un mouvement paysan fédérateur pour faire vivre les céréales locales, défendre la vitalité du monde rural sénégalais et reconquérir sa souveraineté alimentaire. « Semer, récolter, résister » montre un processus en marche de (re)conquête locale de la souveraineté alimentaire, L’Antidote 88 rue d’auron, 18000 Bourges Bourges Les Merlattes Cher

