Semer des engrais verts pour couvrir son sol Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain, 19 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 19 octobre 2021

de 14h à 15h30

gratuit

Atelier pratique de jardinage Favoriser la biodiversité , améliorer la structure et enrichir le sol.

Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent. Apprenez les gestes techniques de jardinage, sous l’œil avisé d’un professionnel E n cas de météo pluvieuse, l’atelier se déroulera à l’abri, à l’intérieur de la Maison du jardinage,

dans cette situation, merci de présenter à l’entrée votre Pass sanitaire* . * Pass sanitaire valide : soit un justificatif du schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale, soit la preuve d’un test négatif de moins de 48h, soit le résultat d’un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Pour participer… prévoir une tenue de jardinage adaptée à la météo

( chapeau, imperméable, chaussures fermées, gants etc… ) Nombre de places limité : l’inscription [en ligne ] et le port du masque sont obligatoires pour participer. cliquer sur le lien sous la date de l’atelier, pour vous inscrire en ligne directement :

« Semer des engrais verts pour couvrir son sol » MARDI 19 octobre de 14h00 à 15h30

https://forms.gle/W1zBKqP5bTs1X5vN6



En cas d’annulation de votre inscription en ligne , Merci d’informer, la Maison du Jardinage au 01 53 46 19 19 par mail à l’adresse suivante : main.verte@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy Paris 75012

Contact :Pôle ressource Jardinage Urbain / Maison du Jardinage 01 53 46 19 19

