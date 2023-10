Marché à la Ferme Sémechoux Glénouze, 15 octobre 2023, Glénouze.

Glénouze,Vienne

Organisé par l’association Au tour du panier à la Ferme de Sémechoux vous retrouverez :

– des producteurs locaux (légumes, fromages, vins et bières, viande, pâtes et mains, savons, épicerie solidaire, produits en vrac) ;

– exposition des collages de Sara Deguin et concert à 12h « L’épine dans l’swing »

– restauration sur place (ou pique-nique)

– Table ronde à 15h « Bien se nourrir, quels consommateurs sommes-nous ? » « Acquérir du foncier en collectif, une solution pour installer des jeunes ? ».

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Sémechoux

Glénouze 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Au tour du panier association at the Ferme de Sémechoux, you’ll find :

– local producers (vegetables, cheeses, wines and beers, meat, pasta and hands, soaps, solidarity groceries, bulk products) ;

– exhibition of collages by Sara Deguin and concert at 12 noon « L’épine dans l’swing » (« Thorn in the swing »)

– on-site catering (or picnic)

– Round-table discussion at 3pm « Eating well, what kind of consumers are we? » « Acquiring land collectively, a solution for setting up young farmers? »

Organizado por la asociación Au tour du panier en la Granja de Sémechoux, encontrará :

– productores locales (verduras, quesos, vinos y cervezas, carne, pasta y manitas, jabones, comestibles solidarios, productos a granel) ;

– exposición de collages de Sara Deguin y concierto a las 12 h « L’épine dans l’swing » (« La espina en el columpio »)

– catering in situ (o picnic)

– Mesa redonda a las 15.00 h « Comer bien, ¿qué tipo de consumidores somos? » « Adquirir tierras colectivamente, ¿una solución para la instalación de jóvenes agricultores?

Organisiert von der Vereinigung Au tour du panier auf der Ferme de Sémechoux finden Sie :

– lokale Produzenten (Gemüse, Käse, Wein und Bier, Fleisch, Nudeln und Hände, Seifen, solidarischer Lebensmittelladen, lose Ware) ;

– ausstellung der Collagen von Sara Deguin und Konzert um 12 Uhr « L’épine dans l’swing »

– verpflegung vor Ort (oder Picknick)

– Runder Tisch um 15 Uhr « Sich gut ernähren, welche Verbraucher sind wir? » « Land im Kollektiv erwerben, eine Lösung, um junge Menschen anzusiedeln? »

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais