2023-07-04 09:00:00 – 2023-08-20 18:00:00
Semblançay
Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Semblançay . – Des ateliers de découverte d’une discipline : voltige, ballade, travail à pied, ou de perfectionnement en cso, dressage, cross…

– Des ballades adaptées aux plus petits sur rendez vous

Retrouvez l’ensemble du planning de l’été, les dates et tarifs sur ww.harasdusoleil.com Tout l’été , le haras du soleil accueille les petits et les grands pour pratiquer l’équitation. Au programme de l’été 2023 :

– des stages tout niveau, de découverte dès 3 ans, de perfectionnement, ou encore pour passer les galops fédéraux. contact@harasdusoleil.com http://www.harasdusoleil.com/ J.berger

