Visite du Sémaphore La Chiappa Sémaphore La Chiappa Porto-Vecchio, 16 septembre 2023, Porto-Vecchio.

Visite du Sémaphore La Chiappa 16 et 17 septembre Sémaphore La Chiappa Sur inscription uniquement auprès de l’Office de Tourisme de Portivechju, avec pièce d’identité valide obligatoire pour accéder au site.

Attention nombre de places limitées.

Dernier jour d’inscriptions : jeudi 7 septembre 2023.

D’un blanc immaculé, le sémaphore s’érige à 64 m. de hauteur sur la pointe de la Chiappa. Construit en 1863, cet édifice de la Marine Nationale a pour vocation la Défense Maritime du Territoire avec une surveillance du littoral 24h/24 – 7j/7. Surveillance du trafic maritime bien sûr mais pas que, les guetteurs sémaphoriques participent également à la sauvegarde des vies humaines, luttent contre les pollutions maritimes, tout en effectuant les relevés météo. Nombre de missions insoupçonnées sont dévolues à cet édifice militaire.

Pour le petit plus, un accès à la passerelle de ronde vous fera découvrir un panorama d’exception sur l’entrée du golfe de Portivechju.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

