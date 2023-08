Visite du Sémaphore de La Couronne Sémaphore de La Couronne Martigues, 16 septembre 2023, Martigues.

Lors des journées européennes du patrimoine, nous vous donnons l’opportunité unique de pénétrer au cœur de l’un des derniers sémaphores de France ! Depuis 2015, le sémaphore de La Couronne n’a pas ouvert ses portes. Pour célébrer le patrimoine vivant, la marine nationale a décidé d’accueillir de nouveau du public. Faites partie des privilégiés et découvrez l’histoire maritime de ce patrimoine incontestable.

Construit en 1887 sous Napoléon III, le Sémaphore de La Couronne avait pour but d’abriter le télégraphe aérien par l’amiral Decres, Ministre de la Marine. Il s’agit d’un système de communication à signaux visuels pour lutter contre les envahisseurs et se doter de moyens de surveillance du littoral. A la Seconde Guerre Mondiale, il a été occupé par les allemands. Dans un premier temps, actif du lever de soleil, il est devenu veilleur permanent dans les années 1970. Entre 1978 et 1981, il fût élevé au profit de France Télécom pour installer ses technologies. La société se retire en 1998, les installations étant devenues obsolètes. Autrefois, relais de transmission, le Sémaphore occupe aujourd’hui pleinement son rôle de défense.

Le sémaphore de La Couronne est le dernier représentant des trois sémaphores du littoral méditerranéen. Haut de 27 mètres, il surplombe la plage du Verdon. Cette haute tour blanche fonctionne 24h/24h et 7j/7j. Il est occupé à l’année par une équipe de 10 personnes et dépend du préfet maritime.

Vous aussi, montez en haut de la tour et accédez à la cabine de contrôle sous les commentaires du maître principal du Sémaphore. Un moment de partage unique avec un officier qui vous expliquera le travail qui anime les équipes au quotidien. Au sommet, admirez la vue panoramique sur la mer méditerranée et son activité maritime. La vue est saisissante !

Sémaphore de La Couronne 44 chemin du Sémaphore, La Couronne 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

