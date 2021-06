Confolens Confolens Aire des Roches Bleues Charente, Confolens Semaines du Sandball Confolens Aire des Roches Bleues Confolens Catégories d’évènement: Charente

Confolens

Semaines du Sandball Confolens Aire des Roches Bleues, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Confolens. Semaines du Sandball

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Confolens Aire des Roches Bleues

Semaines du Sandball Dates : du 26 au 30 juillet 2021 Inscription : En partenariat entre le HBCDC et l’été actif. Inscriptions [[eteactif.cfls@gmail.com](mailto:eteactif.cfls@gmail.com)](mailto:eteactif.cfls@gmail.com) ou 06.01.13.40.57

Inscription par mail ou téléphone eteactif.cfls@gmail.com / 06.01.13.40.57

Semaines du Sandball Confolens Aire des Roches Bleues Avenue de la Libération, 16500 Confolens Confolens Confolens Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T17:00:00 2021-07-26T19:00:00;2021-07-27T17:00:00 2021-07-27T19:00:00;2021-07-28T17:00:00 2021-07-28T19:00:00;2021-07-29T17:00:00 2021-07-29T19:00:00;2021-07-30T17:00:00 2021-07-30T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Confolens Étiquettes évènement : Autres Lieu Confolens Aire des Roches Bleues Adresse Avenue de la Libération, 16500 Confolens Ville Confolens lieuville Confolens Aire des Roches Bleues Confolens