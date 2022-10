Semaines d’information sur la santé mentale Guingamp, 10 octobre 2022, Guingamp.

Semaines d’information sur la santé mentale

Guingamp Ctes-d’Armor

2022-10-10 – 2022-10-23

Guingamp

Ctes-d’Armor

Au programme : mercredi 12 octobre, découverte de la fondation Bon Sauveur, à 14h à Bégard / Mercredis 12 et 19 octobre, balade et convivialité à pied ou en calèche ( départs à 15h, 15h30 et 16h à Ploumagoar) / Jeudi 13 octobre, à 20h, au cinéma Les Korrigans à Guingamp, ciné-débat « Animal » de Cyril Dion / Vendredi 14 octobre, circuits découvertes des territoires (circuits de 10kms et 5 kms, au départ de Belle-Isle-En-Terre et Loc-Envel / Mercredi 19 octobre, à 18h30, site de la Fondation Bon Sauveur à Bégard, conférence-forum « Penser les liens entre le logement et la santé mentale » / Jeudi 20 octobre : portes ouvertes du Groupe entraide mutuelle chlorophylle, de 14h à 16h. Programme détaillé à retrouver sur le site internet de Guingamp-Paimpol Agglomération.

sante@guingamp-paimpol.bzh +33 6 71 88 39 47 https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/actualite/semaines-dinformations-sur-la-sante-mentale/

Guingamp

dernière mise à jour : 2022-10-06 par