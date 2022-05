Semaines des familles “Parent un jour, parent tous les jours” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Semaines des familles “Parent un jour, parent tous les jours” Valence, 9 mai 2022, Valence. Semaines des familles “Parent un jour, parent tous les jours” Valence

2022-05-09 – 2022-05-20

Valence Drôme Deux semaines d’activités, d’animations, de rencontres…



Retrouvez toutes les animations dans le programme ! https://www.valence.fr/fr/vivre-a-valence/jeunesse-et-education/semaines-des-familles.html Valence

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Semaines des familles “Parent un jour, parent tous les jours” Valence 2022-05-09 was last modified: by Semaines des familles “Parent un jour, parent tous les jours” Valence Valence 9 mai 2022 Drôme Valence

Valence Drôme