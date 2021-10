Semaines des Enfants – Sur les traces des oiseaux migrateurs Hendaye, 3 novembre 2021, Hendaye.

Semaines des Enfants – Sur les traces des oiseaux migrateurs 2021-11-03 08:30:00 – 2021-11-04 16:30:00 Route de la Corniche Maison de la Corniche

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Hendaye

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

De 8 ans à 12 ans.

Atelier sur 2 jours – Prévoir le pique-nique.

Le littoral basque joue un rôle bénéfique pour la migration des oiseaux.

Rejoignez nos animateurs sur le domaine d’Abbadia et la Corniche basque pour découvrir les oiseaux migrateurs et comprendre le phénomène de la migration.

Les enfants pourront rencontrer et discuter avec des ornithologues et des techniciens qui assurent le comptage des oiseaux et le suivi de la migration à l’automne.

Sur le terrain, équipés de jumelles et de longues-vues, ils observeront le passage des vols.

Puis, avec l’aide des animateurs du CPIE Littoral Basque, ils réaliseront une “ornithothèque” des oiseaux migrateurs :

Qui sont ces oiseaux ?

D’où viennent-ils ?

Où vont-ils ?

Pourquoi s’arrêtent-ils au Pays basque ?

+33 5 59 74 16 18

