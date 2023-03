Semaines des Enfants – Spectacle « La Conf' » Place Sokoburu, 5 mai 2023, Hendaye Hendaye Tourisme & Commerce Hendaye.

Semaines des Enfants – Spectacle « La Conf' »

2023-05-05 17:30:00 – 2023-05-05 18:30:00

Conférence déjantée sur le jonglage.

Gaspar Leventre vient vous faire sa conférence à la sauce bien « leventrée » : des clichés les plus basiques jusqu’à sa vision la plus élaborée de sa discipline, il vous exposera les multiples domaines d’applications possibles et inimaginables de sa pratique.

