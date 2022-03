Semaines des Enfants – Musicothérapie Hendaye, 19 avril 2022, Hendaye.

Semaines des Enfants – Musicothérapie Rue de la Halle Halles de Gaztelu Hendaye

2022-04-19 14:00:00 – 2022-04-19 16:30:00 Rue de la Halle Halles de Gaztelu

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1 heure. Sur réservation 2€

14h00 : 6 /12 ans.

15h00 : 3 à 6 ans.

Jeux de rythmes, découverte d’instruments, chansons participatives, moment de détente en musicothérapie réceptive.

Votre enfant, tout en s’amusant, va travailler sa mémoire et son attention, il repartira avec plein d’idées de jeux sonores qu’il pourra réutiliser à la maison ou à la récré !

16h00 : 0 à 3 ans.

Partagez un moment de complicité avec votre enfant : comptines, jeux de doigts, découverte d’instruments, détente…

Vous repartirez avec des idées pour s’occuper à la maison !

Les enfants entre 6 et 12 ans participent sans être accompagnés de leurs parents.

Les enfants entre 3 et 6 ans peuvent assister accompagnés ou non d’un adulte. Un billet doit être pris pour l’adulte accompagnant.

Les enfants entre 0 et 3 doivent être impérativement accompagnés d’un adulte. Un billet doit être pris pour l’adulte.

