Réutilisable ou déchet ultime ? Qu’il est compliqué de trier ! Avec les Petits Débrouillards et le professeur Trimalin portez un tout nouveau regard sur vos poubelles, et jouons avec le tri des déchets. Repli aux Halles de Gaztelu si mauvais temps. Durée : 1 heure.

Réutilisable ou déchet ultime ? Qu’il est compliqué de trier ! Avec les Petits Débrouillards et le professeur Trimalin portez un tout nouveau regard sur vos poubelles, et jouons avec le tri des déchets. Repli aux Halles de Gaztelu si mauvais temps. © Hendaye Tourisme

