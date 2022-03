Semaines des Enfants – Jeu – Atelier « Les 12 travaux de Flaggy » Hendaye, 25 avril 2022, Hendaye.

Semaines des Enfants – Jeu – Atelier « Les 12 travaux de Flaggy » Esplanade Croisière 2, boulevard de la Mer Hendaye

2022-04-25 15:00:00 – 2022-04-25 17:00:00 Esplanade Croisière 2, boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

De 6 à 12 ans.

En cas de mauvais temps, repli aux Halles de Gaztelu.

Un jeu innovant et inclusif ! Associé au Carnet Terre-Océan, il fait appel à toutes les capacités intellectuelles et sensibilités des enfants grâce à des thématiques variées : sport, créativité, connaissance et sens.

A travers différentes thématiques retraçant le cycle de l’eau de la Terre à l’Océan, les enfants vont être mise à l’épreuve. Ce jeu se veut coopératif. Ils aborderont les thèmes du :

1) Grand cycle de l’eau

2) Un seul océan

3) L’océan source de la vie

4) Les rôles de l’océan

5) Le littoral

6) La pêche

7) Le transport maritime

8) Les pollutions

9) Le changement climatique

10) Les spécialistes

11) La Water Family

12) Les nouveaux explorateurs

Le but du jeu est de réussir à faire le tour des différentes thématiques en réussissant un maximum de défis et en répondant bien à un maximum de question.

+33 5 59 20 00 34

Esplanade Croisière 2, boulevard de la Mer Hendaye

