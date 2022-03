Semaines des Enfants – Initiation Pelote Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Semaines des Enfants – Initiation Pelote Hendaye, 6 mai 2022, Hendaye.

2022-05-06

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Que ce soit en famille ou entre copains, nous proposons aux enfants de s’essayer aux différentes spécialités (pala, chistera et main nue) par petit groupe, encadrés par des éducateurs spécialisés, diplômés d’Etat, et qui feront d’eux de bons apprentis-joueurs de Pelote Basque. L’activité s’adresse aux enfants à partir de 6 ans à 12 ans. Sur inscription :

Créneau de 14h30 : enfants de 6 à 8 ans.

