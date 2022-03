Semaines des Enfants – Aisance aquatique dans l’océan Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Hendaye Pyrénées-Atlantiques De 6 à 12 ans.

Durée : 30 minutes.

Sur inscription.

Il est conseillé de venir avec une combinaison. Donner à l’enfant la possibilité de se sentir à l’aise dans l’eau, notamment dans un milieu naturel : l’océan Atlantique. Lors de cette séance d’initiation de 30 minutes, il apprendra à observer les vagues, appréhender les dangers mais surtout profiter d’un encadrement professionnel qui l’amènera à plonger la tête sous les vagues, se laisser porter par les mouvements de l’eau et se déplacer en toute sécurité avec sous sans matériel. Si votre enfant a une petite appréhension ou une grosse peur, pas de soucis, l’accompagnement se fait en douceur et sans aucune obligation ! Juste du plaisir et des sensations. Il ne connait pas l’océan … une raison de plus à venir essayer ce cours d’aisance aquatique à Hendaye !

