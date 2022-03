Semaines des alternatives aux pesticides Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

Semaines des alternatives aux pesticides Lamballe-Armor, 19 mars 2022, Lamballe-Armor. Semaines des alternatives aux pesticides Lamballe-Armor

2022-03-19 – 2022-04-02

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Rencontres (le potager au fil des saisons, les oiseaux et les nichoirs, …), ateliers (greffage, purins de plantes…), expositions (les espèces de notre territoire, …), visites (station d’eau potable, ferme bio, le jardin d’Hildegarde, …), marché aux plantes… Programme complet à retrouver sur le site Internet de Lamballe Terre & Mer. +33 2 96 50 00 30 https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil Rencontres (le potager au fil des saisons, les oiseaux et les nichoirs, …), ateliers (greffage, purins de plantes…), expositions (les espèces de notre territoire, …), visites (station d’eau potable, ferme bio, le jardin d’Hildegarde, …), marché aux plantes… Programme complet à retrouver sur le site Internet de Lamballe Terre & Mer. Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Ville Lamballe-Armor lieuville Lamballe-Armor Departement Côtes d'Armor

Lamballe-Armor Lamballe-Armor Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamballe-armor/

Semaines des alternatives aux pesticides Lamballe-Armor 2022-03-19 was last modified: by Semaines des alternatives aux pesticides Lamballe-Armor Lamballe-Armor 19 mars 2022 Côtes-d’Armor Lamballe-Armor

Lamballe-Armor Côtes d'Armor