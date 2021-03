Nantes Département de la Loire Atlantique Nantes Semaines d’Education et de lutte contre le racisme et toutes les formes de Discriminations (SECD) en Loire Atlantique Département de la Loire Atlantique Nantes Catégorie d’évènement: Nantes

En Loire Atlantique, **plus d’une soixantaine d’associations se mobilisent** au quotidien pour défendre les droits, les rendre accessibles et faire évoluer les mentalités pour lutter contre les discriminations. Réunies au sein du **collectif des Semaines d’Éducation Contre le Racisme et toutes les formes de Discriminations (SECD)**, coordonné par la Ligue de l’enseignement-FAL 44, en mars elles proposent une programmation : manifestations, formations, débats, actions pédagogiques, en présentiel ou distanciel..

**Ensemble, elles réaffirment que lutter contre le racisme et toutes les discriminations n’est pas une question de morale.** **_Discriminer est une violence ! Discriminer est un délit !_**

**_L’égalité républicaine n’est pas qu’un mot, elle doit se traduire en acte, pour toutes et tous !_** Pour cette 12eme édition, **retrouvez l’agenda en ligne** à l’adresse suivante: [[https://openagenda.com/secd-2021-en-loire-atlantique](https://openagenda.com/secd-2021-en-loire-atlantique)](https://openagenda.com/secd-2021-en-loire-atlantique)

Plus d’informations : [citoyennete@laligue44.org](mailto:citoyennete@laligue44.org) // 02.72.00.42.66

