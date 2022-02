Semaines d’Education Contre le racisme et toutes les formes de Discriminations 2022 Département de la Loire Atlantique, 1 mars 2022, Nantes.

du mardi 1 mars au jeudi 31 mars à Département de la Loire Atlantique

### Faire converger la lutte contre les discriminations, lutter contre le non recours au droit, briser les préjugés et stéréotypes, voici les objectifs que nous vous invitons à partager à l’occasion de cette 13ème édition avec : des expositions, des ateliers, des débats, une campagne de communication à diffuser… Retrouvez les associations du collectif sur [[www.laligue44.org](www.laligue44.org)](www.laligue44.org) et la programmation complète sur [[https://openagenda.com/secd-2022-en-loire-atlantique](https://openagenda.com/secd-2022-en-loire-atlantique)](https://openagenda.com/secd-2022-en-loire-atlantique). **13ème édition des Semaines d’Éducation Contre le Racisme et toutes les formes de Discriminations : agir collectivement pour plus d’égalité !** Si la crise sanitaire et les confinements successifs ont isolé et fragilisé, elles ont aussi rendues visibles certaines inégalités et discriminations : travail domestique porté majoritairement par les femmes, fragilité du soin, impact des discriminations sur la santé, inégalités renforcées pour les jeunesses, les personnes âgées et les plus précaires… Dans ce contexte, nos associations n’ont jamais cessé de se mobiliser et d’agir pour plus d’égalité, pour permettre à chacun.e d’accéder à ses droits, pour renverser les préjugés et stéréotypes menant aux discriminations. Est-il encore nécessaire de rappeler que la discrimination n’est ni une opinion, ni un sentiment mais fait référence au droit ? En effet, il s’agit bien du cadre juridique permettant d’identifier les inégalités de traitement, autrement dit, il s’agit du droit à ne pas être discriminé.es., que l’on soit jeunes, vieux, d’origines étrangères réelles ou supposées, en situation de handicap, à faible revenus, roms,… Au-delà de l’acte juridique, la discrimination s’appuie sur des mécanismes systémiques, des attitudes hostiles (propos et comportements stigmatisants, harcèlement…), des stéréotypes. Le développement des thèses populistes, des discours haineux nous rappelle la complémentarité entre le travail éducatif et juridique. C’est ce travail éducatif qui est la base de nos actions dans le cadre de ces semaines. _Contact des SECD : Ligue de l’enseignement-FAL44, [citoyennete@laligue44.org](mailto:citoyennete@laligue44.org), 07 87 02 54 21_

Programme officiel des Semaines d’Education contre toutes les formes de Discriminations proposées par les membres du collectif et coordonnées par la Ligue-FAL44

Département de la Loire Atlantique Loire Atlantique Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique



