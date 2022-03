semaines d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme Studio 43 – DUNKERQUE Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

semaines d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme

du mardi 15 mars au mercredi 29 juin à Studio 43 – DUNKERQUE

projection du film “Où est Anne Frank!” à destination des scolaires puis discussion/échange au cinéma ou dans les établissements scolaires. (action prévue de mars à juin, accueil des établissements scolaires sur inscription au Studio 43) Projection gratuite pour tout public le 15 mars à 20h30

participation de la section licra :1,50€ sur chaque billet

