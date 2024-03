Semaines de l’Art « La représentation des minorités dans l’art » au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis, jeudi 23 mai 2024.

Un jeudi et un vendredi par mois, à 14h30, les musées vous proposent une initiation à l’histoire de l’art. À travers les collections, les expositions et d’autres thématiques, vous apprendrez à lire une œuvre, reconnaître les techniques, vous interroger sur les genres et les courants artistiques. Pour cette avant-dernière conférence de l’année, nous vous proposons de réfléchir sur l’importance de la réappropriation des représentations les minorités (les femmes, les Noirs, les LGBT…) réutilisent leurs images afin de revendiquer leurs luttes sociales.

3€ en plus des droits d’entrée. Inscription conseillée. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 14:30:00

fin : 2024-05-24

Place Notre-Dame

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France musees@ville-senlis.fr

