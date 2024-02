Semaines de l’Art « Histoire de la photographie » au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis, jeudi 21 mars 2024.

Semaines de l’Art « Histoire de la photographie » au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis Oise

Un jeudi et un vendredi par mois, à 14h30, les musées vous proposent une initiation à l’histoire de l’art. À travers les collections, les expositions et d’autres thématiques, vous apprendrez à lire une œuvre, reconnaître les techniques, vous interroger sur les genres et les courants artistiques. Ce mois-ci, Alice Tourneroche, directrice des musées, vous présentera l’histoire de la photographie du daguerréotype à nos smartphones, les découvertes et évolutions ont été nombreuses.

Inscription conseillée3 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 14:30:00

fin : 2024-03-22

Place Notre-Dame

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France musees@ville-senlis.fr

L’événement Semaines de l’Art « Histoire de la photographie » au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis a été mis à jour le 2024-02-07 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme