Semaines de la Truffe en Albret Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

Semaines de la Truffe en Albret Nérac, 14 janvier 2023, Nérac . Semaines de la Truffe en Albret Nérac Lot-et-Garonne

2023-01-14 – 2023-01-27 Nérac

Lot-et-Garonne Les trufficulteurs du Lot-et-Garonne vous convient à découvrir et à partager les secrets du diamant noir :

– Samedi 14 janvier : marché aux truffes avec produits locaux truffés (miel, fromage, gin, glace…) et présence d’un chef de cuisine.

– Mercredi 18 janvier à 9h30 au Lycée Agricole de Nérac : réunion technique sur le réensencement des truffières

– Jeudi 19 janvier à 19h au Lycée Hôtelier Jacques de Romas : dîner d’application tout à la truffe. Réservation au 05.53.97.65.00

– Dimanche 22 janvier de 10h à 12h, Place de l’Horloge à Nérac : dégustation d’huîtres du Banc d’Arguin, toasts au beurre truffé, vin blanc.

– Vendredi 27 janvier à 19h30 à la salle des fêtes de Calignac : dîner à la truffe pour tous. Réservation à l’Office de tourisme de l’Albret à Nérac au 05.53.65.27.75 Les trufficulteurs du Lot-et-Garonne vous convient à découvrir et à partager les secrets du diamant noir :

– Samedi 14 janvier : marché aux truffes avec produits locaux truffés (miel, fromage, gin, glace…) et présence d’un chef de cuisine.

– Mercredi 18 janvier à 9h30 au Lycée Agricole de Nérac : réunion technique sur le réensencement des truffières

– Jeudi 19 janvier à 19h au Lycée Hôtelier Jacques de Romas : dîner d’application tout à la truffe. Réservation au 05.53.97.65.00

– Dimanche 22 janvier de 10h à 12h, Place de l’Horloge à Nérac : dégustation d’huîtres du Banc d’Arguin, toasts au beurre truffé, vin blanc.

– Vendredi 27 janvier à 19h30 à la salle des fêtes de Calignac : dîner à la truffe pour tous. Réservation à l’Office de tourisme de l’Albret à Nérac au 05.53.65.27.75 Association des Trufficulteurs de Lot-et-Garonne Albret Tourisme

Nérac

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Nérac Autres Lieu Nérac Adresse Nérac Lot-et-Garonne Ville Nérac lieuville Nérac Departement Lot-et-Garonne

Nérac Nérac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nerac/

Semaines de la Truffe en Albret Nérac 2023-01-14 was last modified: by Semaines de la Truffe en Albret Nérac Nérac 14 janvier 2023 Lot-et-Garonne Nérac Nérac, Lot-et-Garonne

Nérac Lot-et-Garonne