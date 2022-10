Semaines culture numérique Cité des sciences et de l’industrie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Semaines culture numérique Cité des sciences et de l’industrie, 22 octobre 2022, Paris. Du samedi 22 octobre 2022 au samedi 05 novembre 2022 :

lundi

de 14h30 à 16h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 17h00

. gratuit sous condition Accès libre dans la limite des places disponibles.

Des ateliers gratuits pour (re-)découvrir la culture numérique, le Do It Yourself, le mouvement Maker et faire ensemble ! Pendant les vacances de Toussaint, du 22 octobre au 5 novembre, participez à nos ateliers !

Apprenez à programmer une carte arduino, à dessiner en 3D ou faire du montage vidéo, fabriquez des jeux avec une découpeuse laser, ou customisez des lanternes d’Halloween .. Consultez le programme et inscrivez-vous. Pour adultes ET enfants (de plus de 7 ans). Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris Contact : https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/evenements/semaines-culture-numerique carrefour-numerique@universcience.fr https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/evenements/semaines-culture-numerique

