Un film sur le monde des enfants et adolescents autistes… des jeunes issus des quartiers prioritaires sont formés au sein d’associations pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper complexes ». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. Projection de Hors normes film français réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano, sorti en 2019. **_En partenariat avec la ville de Villepreux_** Ouverture des portes à 19h30 Durée : 3h – 3h30 Projection : 20h15 Débat : 22h15 Familial

Sur réservation

La médiathèque accueille un ciné-débat à l’occasion de cette manifestation qui se déroule du 13 au 20 mai 2022. Médiathèque le Nautilus 12 BIS SQUARE DES FETES VILLEPREUX

