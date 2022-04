Semaine vacances famille à la ferme collective Éourres Éourres Catégories d’évènement: Éourres

Éourres Hautes-Alpes Éourres Hautes-Alpes EUR Le collectif des Damias vous propose de partager son quotidien et les richesses de son lieu de vie pour une semaine de vacances famille à la ferme collective. Ateliers jardin et cuisine, randonnées à poneys et à pieds, jeux, soirée film, yoga kundalini,… contact@lesdamias.com +33 4 92 65 20 50 https://www.lesdamias.com/activites_fr/semaine-vacances-famille-a-la-ferme/ Éourres

