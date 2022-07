Semaine tous famille Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Semaine tous famille Pontarlier, 23 septembre 2022, Pontarlier. Semaine tous famille

Se renseigner Pontarlier Doubs

2022-09-23 – 2022-10-01 Pontarlier

Doubs EUR 0 0 En partenariat avec les acteurs du Collectif Petite Enfance et la CAF du Doubs, le Relais Petite Enfance du CCAS de Pontarlier vous invite à participer à une semaine Tous Famille : ateliers parents/enfants, soirées jeux, cafés parents, conférences etc. Programme complet en ligne. relaispetitenfance@ville-pontarlier.com +33 3 81 46 94 49 https://www.ville-pontarlier.fr/page/vivre-a-pontarlier/vie-quotidienne-2/petite-enfance/les-animations-du-relais En partenariat avec les acteurs du Collectif Petite Enfance et la CAF du Doubs, le Relais Petite Enfance du CCAS de Pontarlier vous invite à participer à une semaine Tous Famille : ateliers parents/enfants, soirées jeux, cafés parents, conférences etc. Programme complet en ligne. Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Se renseigner Pontarlier Doubs Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Semaine tous famille Pontarlier 2022-09-23 was last modified: by Semaine tous famille Pontarlier Pontarlier 23 septembre 2022 Se renseigner Pontarlier Doubs

Pontarlier Doubs