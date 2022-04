Semaine Terrarium Galerie BAG (Bakery Art Gallery), 26 avril 2022, Bordeaux.

Semaine Terrarium

du mardi 26 avril au samedi 30 avril à Galerie BAG (Bakery Art Gallery)

**Installation et diffusion sonore du 26 au 30 avril 2022 // 11h-19h** **Performance Terrarium et rencontre le 29 et 30 avril 2022 // 21h – réservation obligatoire sur HelloAsso (tarif : 5€ // 30 places)** ### « Performance pour trois humain-e-s et une matière noire, Terrarium est un microcosme où se perd peu à peu toute distinction entre l’habitant et l’habité. La musique performée en live anime cet étrange rhizome, entre harmonies organiques et mécaniques. Le monochrome noir devient lieu de métamorphoses incessante des formes. Le visiteur est invité à s’immerger dans cet écosystème fluctuant. » _Conception/Mise en scène : Alice Vogt ; De et Par : Clémence Boucon, Léa Marcelle Gressier et Bastian Sinsé ; Création Sonore/Musique live : Thomas Germanaud ; Scénographie : Justine Puech ; Assistanat à la mise en scène et travail corporel : Camille Guillaume ; Conseil dramaturgique : Mathieu Garling ; Oeuvre textile colorée : Julia Blain ; Régie lumière : Louis Joly._

Installation, diffusion sonore, performances et rencontres

Galerie BAG (Bakery Art Gallery) 44 Rue Saint-François, 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



