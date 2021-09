Semaine Taurine : Concours landais Saint-Sever, 3 octobre 2021, Saint-Sever.

Semaine Taurine : Concours landais 2021-10-03 – 2021-10-03 Place de Morlanne Aux arènes Henri Capdeville

Saint-Sever Landes

5 5 EUR L’ultime défi 2021 : 1er trophée du Boléro d’or. C’est l’apothéose de la saison avec les écarteurs et sauteurs de chaque cuadrilla les mieux classées à l’Escalot 2021.

A midi, repas coursayre sur réservation avant le 27/09 : charcuteries – axoa de canard et pommes grenailles – salade-fromage – tourtière – un verre de vin – café .

Programme du matin aux Jacobins : 9 h -12 h, expo semaine taurine – 10 h – 11 h, animation course landaise place de la République – 11 h 30 tirage au sort et apéritif – 12h repas.

Aux arènes, 14 h, village coursayre et 15 h Boléro d’or.

L’ultime défi 2021 : trophée du Boléro d’or. C’est l’apothéose de la saison avec les écarteurs et sauteurs de chaque cuadrilla les mieux classées à l’Escalot 2021.

A midi repas coursayre sur réservation avant le 27/09.

+33 5 58 46 50 89

L’ultime défi 2021 : 1er trophée du Boléro d’or. C’est l’apothéose de la saison avec les écarteurs et sauteurs de chaque cuadrilla les mieux classées à l’Escalot 2021.

A midi, repas coursayre sur réservation avant le 27/09 : charcuteries – axoa de canard et pommes grenailles – salade-fromage – tourtière – un verre de vin – café .

Programme du matin aux Jacobins : 9 h -12 h, expo semaine taurine – 10 h – 11 h, animation course landaise place de la République – 11 h 30 tirage au sort et apéritif – 12h repas.

Aux arènes, 14 h, village coursayre et 15 h Boléro d’or.

FFCL

dernière mise à jour : 2021-09-22 par