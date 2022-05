SEMAINE #standwithukraine Galerie BAG (Bakery Art Gallery), 3 mai 2022, Bordeaux.

**SEMAINE #standwithukraine** —————————– **03.05___07.05.2022** ————————- En partenariat avec [Ukraine Amitié](http://www.ukraineamitie.free.fr/?page_id=23) **THE FIXATION OF THE FACT OF GENOCIDE** par Nikita Kravtsov Nikita Kravtsov est un artiste ukrainien underground qui réside à Paris. À travers des médiums variés – peinture, vidéo, collage, broderie – Nikita interpelle le spectateur sur les conditions de la liberté. Ses œuvres et ses actions font réfléchir, provoquent, donnent corps à une critique sociale et dénoncent les absurdités de notre monde. En réponse aux dernières actualités et au refus du Président Macron de considérer les massacres de Boutcha en Ukraine comme étant un génocide sur le peuple ukrainen, Nikita Kravtsov s’empare du sous-sol de la galerie BAG. **10h-18h, 3 au 7 mai 2022 // Happening « The fixation of the fact of genocide »** **7 mai 2022 // Vente aux enchères de « The fixation of the fact of genocide »**, bénéfice reversé à Ukraine Amitié **Déconseillé aux moins de 18 ans** // **EXPÉRIENCE IMMERSIVE « THE BUNKER »** par Nadia Larina / Patricia Chen / Denys Zhdanov THE BUNKER est une installation vidéo immersive présentée pour la première dans le cadre du projet caritatif et artistique WAR IS NOT PEACE. L’installation est présentée en synergie avec une performance de Patricia Chen (chorégraphe américaine d’origine chinoise) et Nadia Larina (chorégraphe née en Russie). **19h30, 4 mai 2022 // Expérience immersive « The Bunker »** 40 places – Prix libre (minimum 5 euros), reversé à Ukraine Amitié **Déconseillé aux moins de 16 ans** **RÉSERVATION PAR MAIL** // [marie@bakeryartgallery.com](mailto:marie@bakeryartgallery.com) // **PERFORMANCE LA ZONE** par Nadia Larina Le solo autobiographique « La Zone » (création 2018) est un spectacle qui parle de l’histoire personnelle de Nadia Larina en la confrontant avec l’histoire douloureuse de ses deux pays d’origine (La Russie et l’Ukraine). Une table, une chaise, un journal, le son des infos à la radio. Son personnage se réveille, s’habille d’une veste, mets des chaussures, et puis danse sa nostalgie d’un pays déchiré par les extrêmes, accompagné par la voix de Vyssotski, censuré le temps de l’Union Soviétique. **19h30, 5, 6 et 7 mai 2022 // Performance « La Zone » (40min)** 30 places – 15€ (12€ tarif réduit)* // Performance & Concert **Réservation** : mail à [fluo.cie@gmail.com](mailto:fluo.cie@gmail.com) / texto **07.69.85.67.10** **Déconseillé aux moins de 16 ans** *reversé à des associations venant en aide à la population ukrainienne et aux manifestants russes // **CONCERT PLEIN VOL** par Bastien Fréjaville Plein Vol est un solo French Électro Rock conjuguant chant, poésie, guitare, synthétiseurs et percussions électroniques. **20h30, 5, 6 et 7 mai 2022 // Concert « Plein Vol » (40min)** 30 places – 15€ (12€ tarif réduit)* // Performance & Concert **Réservation** : mail à [fluo.cie@gmail.com](mailto:fluo.cie@gmail.com) / texto **07.69.85.67.10** *reversé à des associations venant en aide à la population ukrainienne et aux manifestants russes

Les artistes Nikita Kravtsov, Denys Zhdanov, Nadia Larina, Patricia Chen et Bastien Fréjaville se mobilisent et témoignent leur soutien à l’Ukraine durant une semaine événement.

Galerie BAG (Bakery Art Gallery) 44 Rue Saint-François, 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



