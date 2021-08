Saint-Orens-de-Gameville MAM : Maison Des Activités Multidisciplinaires Haute-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville Semaine Sportive à la MAM – Du 23 au 27 août MAM : Maison Des Activités Multidisciplinaires Saint-Orens-de-Gameville Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Orens-de-Gameville

Semaine Sportive à la MAM – Du 23 au 27 août MAM : Maison Des Activités Multidisciplinaires, 23 août 2021, Saint-Orens-de-Gameville. Semaine Sportive à la MAM – Du 23 au 27 août

du lundi 23 août au vendredi 27 août à MAM : Maison Des Activités Multidisciplinaires

En ce qui concerne l’organisation, l’accueil des enfants s’effectuera à partir de 8h et les parents pourront les récupérer entre 17h et 18h. Tous les repas et les goûters seront réalisés par la Cuisine Centrale Municipale. L’encadrement des enfants sera assuré par le personnel Municipal de la Direction Education. La tarification sera la même que pour le Centre de Loisirs géré par l’Amicale Laïque.

Sur inscription

La Ville de Saint-Orens organise une semaine Sportive, au cours de laquelle les enfants âgés de 6 à 12 ans pourront découvrir différentes activités. MAM : Maison Des Activités Multidisciplinaires Chemin des Tuileries, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T18:00:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T18:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T18:00:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville Autres Lieu MAM : Maison Des Activités Multidisciplinaires Adresse Chemin des Tuileries, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Ville Saint-Orens-de-Gameville lieuville MAM : Maison Des Activités Multidisciplinaires Saint-Orens-de-Gameville