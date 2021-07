Bordeaux JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux, Gironde semaine spéciale vannerie JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

semaine spéciale vannerie JARDIN BOTANIQUE Bastide, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Bordeaux. semaine spéciale vannerie

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à JARDIN BOTANIQUE Bastide

Aux champs de culture du Jardin Botanique Une animatrice formée à l’art de l’osier sera présente dans le jardin pour s’exercer afin de produire des éléments utiles au jardin. Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions autour de cet artisanat. L’animation sera déplacée en intérieur en cas de pluie.

Entrée libre

Démonstration de vannerie JARDIN BOTANIQUE Bastide Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T16:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T12:00:00;2021-07-13T13:00:00 2021-07-13T16:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T12:00:00;2021-07-15T13:00:00 2021-07-15T16:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T12:00:00;2021-07-16T13:00:00 2021-07-16T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu JARDIN BOTANIQUE Bastide Adresse Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Ville Bordeaux lieuville JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux