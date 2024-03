SEMAINE SPÉCIALE PARENTALITÉ NUMÉRIQUE Zèbre Albert Albert, lundi 15 avril 2024.

SEMAINE SPÉCIALE PARENTALITÉ NUMÉRIQUE Un temps fort dédié à l’usage du numérique en famille pour sensibiliser les enfants et apporter aux parents informations et outils pour mieux appréhender ce sujet sans diaboliser les pratiques ! 15 – 20 avril Zèbre Albert Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T10:00:00+02:00 – 2024-04-15T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Les écrans en familles : des astuces et des jeux à partager !

Mercredi 17 avril : 10h : Zèbre de Bray-sur-Somme

Mercredi 17 avril : 14h : Médiathèque- Zèbre d’Albert

Samedi 20 avril : 10h : Zèbre d’Acheux-en-Amiénois

Durée : 2h -Public : Familles avec enfants de 7 à 12 ans.

Cette animation alterne entre des temps de réflexion et des temps ludiques. L’atelier démarre par une phrase à compléter : » Les écrans à la maison, c’est … « . Parents et enfants composent un tableau collectif des avantages et inconvénients du numérique. Les échanges se poursuivent grâce à un carnet des écrans : chaque famille réfléchit à ses pratiques quotidiennes tandis que l’intervenante transmet conseils et astuces aux parents. Place ensuite au jeu avec une sélection de ressources numériques culturelles.

Conférence Ecrans et enfants : secrets et astuces pour les parents

Vendredi 19 avril

Horaire : 19h30

Public : parents, professionnels de l’enfance

Zèbre d’Albert

Voulez-vous connaître la vérité ? Savoir si les écrans sont bons ou mauvais pour les enfants ? Comment concilier éducation des enfants et usages des écrans ? Venez échanger librement avec une spécialiste de la parentalité numérique pour mieux gérer le numérique à la maison ! Une conférence-atelier de Laure Deschamps et Mathilde Mercier, journalistes, expertes en numérique jeunesse et auteures.

Spectacle Les impros de l’écran – Compagnie la Limone

Samedi 20 avril

Horaire : 18h

Public : tout public (à partir de 8 ans)

Zèbre d’Albert

Vive la liberté et halte aux clichés ! Ici on réfléchit et on rit ; on prend de l’aisance et de la distance ; on parle écrans, enfants et parents librement ! Ce spectacle improvisé mais fort bien préparé mêle des saynètes d’improvisation et les conseils Parentalité numérique de la Souris Grise.

Zèbre Albert 7 avenue de la République 80300 ALBERT Albert 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LeZebre.PaysduCoquelicot »}]