du jeudi 1 avril au lundi 5 avril à Murat – Prieuré Sainte thérèse

Vivre le triduum pascal au Prieuré. Prier avec les frères et la paroisse de Murat, du jeudi après-midi au lundi de Pâques. Nous vous accueillons au Prieuré pour un séjour de quelques jours afin de vivre ensemble le mystère essentiel de notre foi : la résurrection du Christ.

Sur inscription. Tarifs habituels de l’hôtellerie (voir notre site)

Murat – Prieuré Sainte thérèse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l'ermitage 15300 Murat France

2021-04-01T10:00:00 2021-04-01T23:59:00;2021-04-02T00:00:00 2021-04-02T23:59:00;2021-04-03T00:00:00 2021-04-03T23:59:00;2021-04-04T00:00:00 2021-04-04T23:59:00;2021-04-05T00:00:00 2021-04-05T15:00:00

