Semaine « Robin des bois » au J-CLUB. Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Semaine « Robin des bois » au J-CLUB.

LUZ-SAINT-SAUVEUR Parc Massoure

2022-08-08 07:45:00 07:45:00 – 2022-08-12 18:00:00 18:00:00

Parc Massoure LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur

Hautes-Pyrénées Informations complémentaires et inscriptions directement au J-CLUB. Cette semaine, le centre de loisirs propose aux enfants qui ont entre 3 et 12 ans, des animations sur le thème de Robin des Bois.

Parcours du combattant, mais où est caché Robin, Petit Jean glacé, cabane et jeux de défis seront les activités proposées. Viens te joindre à nous pour de nouvelles aventures! Informations complémentaires et inscriptions directement au J-CLUB. Parc Massoure LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

