Hérault En attendant les festivités de noël, la Ville de Pézenas vous invite à la Semaine Récréative du 26 novembre au 4 décembre 2022. Parmi les animations proposées :

La foire aux manèges – place du 14 juillet

Le mercredi (14h-19h), le week-end (14h-20h) et lundi, jeudi et vendredi de 17h à 19h et le mardi de 17h à 20h Un autre rendez-vous : Une chasse au trésor est organisée pour les enfants de 4 à 12 ans. Ils partiront à la recherche de Molière et Boby Lapointe dans la ville et dans ses commerces. A la clef, de nombreux lots sont à gagner.

Rendez-vous à l’office du tourisme (place des Etats du Languedoc), point de départ de cette chasse au trésor pour y retirer le livret, qui sera également distribué dans les écoles publiques de la Ville. Du 26 novembre au 4 décembre à Pézenas : Festival de la Jeunesse, une semaine dédiée à la jeunesse, aux jeux et loisirs pour petits et grands ! +33 4 67 90 41 00 https://www.ville-pezenas.fr/ Pézenas

