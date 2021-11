Pézenas Pézenas Hérault, Pézenas SEMAINE RECREATIVE : FESTIVAL DE LA JEUNESSE Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

2021-11-27 – 2021-12-05

Pézenas Hérault Pézenas EUR 6 Du 27 novembre au 5 décembre à Pézenas : Foire aux manèges sur la Place du 14 juillet

Ouvert le lundi, jeudi et vendredi de 17h à 19h ; Le mardi de 17h à 20h ; Le mercredi de 14h à 19h et Les week-end de 14h à 20h Dimanche 28 novembre :

– Collecte de Jouets par le Secours Populaire

Place des Etats du languedoc – de 10 à 16h

– Bourse aux Jouets par la Calendreta dels Polinets, à l’école – de 9h à 17h

2 rue Jean Vigo – Inscription au 06 51 18 05 14 ou par mail : inscription.baj.calandreta@gmail.com Samedi 4 décembre :

La Chasse aux trésors – Place Gambetta

Organisée par la Ville de Pézenas en partenariat avec l’association Les Vitrines de Pézenas

De 10h à 16h – 5 parcours de 20 minutes

Gratuit – sans réservation à partir de 6 ans Dimanche 5 décembre :

– Vide Coffres à Jouets – Place des Etats du languedoc

Vente de jouets par le Secours Populaire – Ouvert à tous / Inscriptions au 04 99 47 27 43 ou 04 99 41 15 49

– La grande Bourse aux Jouets – Château de Castelsec – de 9h à 17h

Vente par les écoles Robert Desnos et Jacques Prévert – Ouvert à tous / Inscriptions au 06 61 76 49 64 ou 07 71 21 00 47 Festival des Jeux Vidéos à la Maison du Peuple (Foyer des Campagnes) – de 10h à 18h entrée 6€ / Jour Samedi 4/12

11h Initiation au catch

Tournoi Street Fighter

14h Blind Test Disney

15h Catch Cosplay

16h30 Questions pour un Geek Dimanche 5/12

11h Initiation au catch

Tournoi Mortal kOMBAT

14h Blind Test Blockbuster

15h Catch Cosplay

